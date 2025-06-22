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14:35, 22 июня 2025Из жизни

Мужчина спас собаку из пожара и потерял почти половину кожи

В США мужчина спас собаку из огня и получил ожоги половины тела
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Житель города Сан-Антонио, США, вынес собаку из огня и попал в больницу с серьезнейшими ожогами. Об этом он сам рассказал на форуме Reddit.

По словам мужчины, он сам стал причиной пожара. Он ремонтировал в доме мотоцикл и не заметил, как из него на ковер пролился бензин. Ковер загорелся, и огонь стал быстро распространяться по этажу. Как вспоминает мужчина, в тот момент в доме были только он и его собака. Увидев пламя, он тут же бросился искать питомца. Мужчине удалось спасти собаку, однако он получил ожоги почти половины тела.

Прибывшие на место пожарные нашли мужчину лежащим перед домом на земле. Его экстренно доставили в больницу. Врачи установили, что мужчина потерял около 40 процентов здоровой кожи. «Я чувствую себя ужасно, потому что из-за моей ошибки моя семья осталась без крова», — признался пострадавший.

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Мужчина объяснил, что сейчас его семье приходится жить в мотеле, но это слишком дорого. Пока он не знает, как быть дальше, поскольку не может работать: ему тяжело передвигаться, к тому же ему каждый день нужно менять повязки. Он открыл сбор средств на новое жилье.

Ранее сообщалось, что в городе Кливленд, США, 16-летний подросток спас семью из пожара и прослыл героем. Один из пожарных предложил ему попробовать в будущем пройти отбор в их команду.

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