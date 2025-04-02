Подросток спас семью из горящего дома

В США подросток залез на крышу горящего дома и спас семью из огня

В городе Кливленд, США, 16-летний подросток спас семью из пожара и прослыл героем. Об этом пишет Cleveland 19 News.

Пожарная служба города получила утром сообщение, что на Сакраменто-авеню загорелись два дома и оборвалась линия электропередачи. Пока пожарные ехали на вызов, огонь заметил юноша Тайлер Соуден. Он услышал крики соседей и увидел на крыше горящего дома мать с двумя детьми. Третий ребенок женщины выбрался из огня сам — спрыгнул со второго этажа.

Не раздумывая, подросток схватил лестницу и побежал спасать семью. Он залез на крышу, спустил на землю детей и помог их матери. Никто из семьи не пострадал.

Отчим Соудена похвалил его за то, что он поставил жизни других людей выше своей и не побоялся столкнуться с опасностью. Один из пожарных предложил подростку попробовать в будущем пройти отбор в их команду.

Во втором горящем доме остались пожилой мужчина и его собака. Их из огня вывели двое полицейских, которые обедали неподалеку.

Огонь нанес домам ущерб, который оценивается в 170 тысяч долларов (14 миллионов рублей). Причина возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина школьники построили новый дом для женщины, которая потеряла жилье из-за урагана «Хелен». Старшеклассники так вдохновились возможностью помогать людям, что решили поддержать и других жертв разрушительного циклона.

