Школьники построили новый дом для пережившей ураган женщины

В США школьники построили жилье для женщины, ставшей бездомной из-за урагана

В штате Северная Каролина, США, школьники построили новый дом для женщины, которая потеряла жилье из-за урагана «Хелен». Об этом пишет People.

В конце сентября 2024 года на юго-восток США обрушился разрушительный тропический циклон. Из-за него художница Шерли Хаусли на время стала бездомной. Она пережила ураган, но он снес ее дом. «Помню, как сидела на том, что осталось от бетонных блоков фундамента моего дома, и просто думала: "Не знаю, куда идти"», — вспоминает она.

С того момента женщина жила в доме на колесах. Узнав о проблеме Хаусли, группа старшеклассников из школы Mountain Heritage решила построить для нее новый дом. Для этого они объединились с сотрудниками некоммерческой организации Rebuilding Hollers и стали учиться плотницкому делу.

Хаусли назвала юных строителей ангелами. Уже в мае она сможет переехать в новый дом. Старшеклассники так вдохновились возможностью помогать людям, что решили не останавливаться на одном доме. Они постараются поддержать и других жертв урагана.

Ранее сообщалось, что в США юный баскетболист помог сопернику выжить после сердечного приступа, который случился у него во время школьного матча. Школьник назвал ситуацию сюрреалистичной и заявил, что противника спас не он, а бог.

