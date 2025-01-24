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11:06, 24 января 2025Из жизни

Капитан школьной команды по баскетболу спас жизнь сопернику во время матча

В США школьник спас жизнь сопернику во время баскетбольного матча
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США юный баскетболист помог сопернику выжить после сердечного приступа, который случился у него во время школьного матча. Об этом сообщает Kingfisher Times and Free Press.

Баскетбольная игра между двумя школами проходила в Mulhall-Orlando High School. Спустя несколько минут после начала матча 16-летний Рэнди Виталес из команды школы города Дувр забил гол соперникам, после чего неожиданно упал на площадке без сознания. К нему тут же подбежали тренеры: школьник не дышал, у него не было пульса.

К Виталесу подошел 18-летний Магнус Миллер — капитан команды соперников на состязаниях по баскетболу. Он стал делать сопернику искусственное дыхание и смог вновь запустить его сердце с помощью дефибриллятора. Прибывшие врачи отметили, что именно действия Миллера спасли баскетболисту жизнь. Юный герой назвал ситуацию сюрреалистичной и заявил, что Виталеса спас не он, а бог.

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После того как врачи увезли юношу в больницу, матч отменили. В поддержку Виталеса школа Дувра стала продавать футболки с числом 24 — его номером как игрока. Все вырученные средства руководство передало семье пострадавшего баскетболиста. В больнице он несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но сейчас уже начал дышать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Австралии спортсмен Мерв Хьюз спас своего бывшего соперника по крикету Яна Ботэма от крокодилов. Ботэм упал в реку, кишащую хищниками, но отделался синяками.

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