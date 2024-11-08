Спортсмен спас соперника из кишащей крокодилами реки

Herald Sun: австралиец спас спортсмена, упавшего в кишащую крокодилами реку

В Австралии спортсмен Мерв Хьюз спас своего бывшего соперника Яна Ботэма от крокодилов. Об этом пишет Herald Sun.

68-летний британец Ботэм и 63-летний австралиец Хьюз решили вместе отправиться на четырехдневную рыбалку. Когда они переходили с одной лодки в другую, Ботэм споткнулся о веревку на борту и упал в реку, кишащую крокодилами.

Хьюз тут же бросился на помощь и вытащил его на берег до того, как крокодилы успели на них наброситься. «Это все было очень быстро. Сейчас я в порядке», — отметил Ботэм. Он отделался синяками.

В 1980-е годы Ботэм и Хьюз переживали расцвет крикетной карьеры. В то время они часто встречались на поле в качестве соперников и лишь на пенсии стали хорошими друзьями. С 2020 года Ботэм является торговым посланником Великобритании в Австралии, поэтому проводит много времени в чужой стране.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил набросился на жителя губернаторства Сабах на глазах у его друга и утащил его в реку.