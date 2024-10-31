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05:02, 31 октября 2024Из жизни

Крокодил утащил мужчину в реку на глазах у его друга

В Малайзии крокодил утащил мужчину в реку на глазах у его друга

Фото: Hans-Jürgen Röttger / Unsplash

В Малайзии крокодил набросился на жителя губернаторства Сабах и утащил его в реку. Об этом сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября, в районе Тавау. Около половины восьмого вечера спасателям позвонил мужчина и заявил, что у него на глазах крокодил напал на его друга.

Власти выяснили, что приятели отправились порыбачить. В какой-то момент из воды выскочила крупная рептилия и утащила одного из них под воду. Поиски пропавшего начали местные жители, а затем к ним присоединились спасательные команды пожарных и департамента лесного хозяйства.

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Несмотря на привлечение к операции большого количества специалистов, обнаружить мужчину пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Индонезии огромный крокодил расправился с шахтером. Хищная рептилия набросилась на мужчину, когда он вошел в реку, чтобы помыть ноги.

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      Никита Савин
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