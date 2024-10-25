Огромный крокодил утащил мужчину под воду на глазах у родственника

Daily Mirror: огромный крокодил съел шахтера на глазах у его тестя

В Индонезии огромный крокодил расправился с шахтером на глазах у его тестя. Об этом пишет Daily Mirror.

Нападение произошло 15 октября в округе Белитунг провинции Банка-Белитунг на одноименных островах. Около половины шестого утра 25-летний мужчина по имени Хери пошел к реке, чтобы помыть ноги после добычи олова. В этот момент из воды выскочил огромный крокодил, схватил его и утащил под воду.

Свидетелем происшествия стал тесть Хери. Родственник тут же бросился в деревню, чтобы позвать на помощь. Четырехчасовые поиски, предпринятые местными жителями, результата не дали. Позже к ним подключились представители властей, которые, в частности, использовали беспилотник с тепловизором. 16 октября останки Хери обнаружили дрейфующими по реке примерно в 25 метрах от места нападения.

Глава спасательной команды обратился к жителям окрестных деревень и призвал их быть особенно осторожными вблизи озер и рек. Он также отметил, что на островах Банка и Белитунг водится 14 видов крокодилов, в том числе и гребнистые, которые заслужили репутацию людоедов из-за частых нападений на человека.

Индонезийские зоозащитники считают, что массовый вылов рыбы у побережья страны в последние годы, вынудил крокодилов уйти вглубь территории и искать пропитание в водоемах густо населенных районов. Местные жители привыкли использовать реки для рыбалки и купания, и все чаще становятся добычей хищников.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве крокодилы растерзали мужчину, ловившего рыбу в реке Замбези. Хищникам удалось опрокинуть лодку, на которой стоял рыболов.