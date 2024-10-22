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05:00, 22 октября 2024Из жизни

Крокодилы опрокинули лодку и растерзали кричащего рыболова

В Зимбабве несколько крокодилов набросились на рыболова и утащили его на дно

Фото: Hans-Jürgen Röttger / Unsplash

В Зимбабве крокодилы растерзали мужчину, ловившего рыбу в реке Замбези. Об этом сообщает местное издание Chronicle.

Хищникам удалось опрокинуть лодку, на которой стоял рыболов. Сразу несколько крокодилов набросились на кричащего мужчину и утащили его на дно. Это произошло на глазах женщины, которая пришла к реке за водой.

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Рыболова искали полицейские водолазы и сотрудники государственного Управления по паркам и дикой природе, но безуспешно. Представитель полиции провинции Северный Матабелеленд отметил, что в реке много крокодилов, и посоветовал не ловить рыбу с ненадежных каноэ.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбак сумел отбиться от трехметрового гребнистого крокодила. Рептилия набросилась на мужчину, когда он стоял в лодке на реке.

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      Олег Парамонов
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