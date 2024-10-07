Огромный крокодил-людоед утащил под воду рыбака

ABC: в Австралии трехметровый гребнистый крокодил вцепился в колено рыбаку

В Австралии рыбак сумел отбиться от трехметрового гребнистого крокодила, которых считают людоедами. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Шон Фьюмара, работающий рыболовным гидом в Северной территории, отправился с клиентами порыбачить на реку Вулен. В какой-то момент из воды выпрыгнул огромный крокодил. Мужчина стоял в полный рост, когда агрессивная рептилия вцепилась ему в колено, сбросила с лодки и утащила на глубину. «Только оказавшись под водой я понял, что происходит. Этот ублюдок добрался меня», — рассказал Фьюмара.

Он быстро сориентировался, сунул левую руку в пасть крокодилу, а правой схватил его за рыло сверху и сумел освободиться. Схватка, по словам рыбака, продолжалась около 30 секунд. Рептилия не спешила расставаться с добычей и бросилась в атаку снова. Однако в этот момент Фьюмаре помог забраться в лодку клиент. Пострадавший заявил, что крокодил был в нескольких сантиметрах от него.

«У меня пять рваных ран на колене, повреждена передняя крестообразная связка, но все могло бы закончиться намного хуже, если бы не клиенты. Я им жизнью обязан», — подытожил Фьюмара.

Он также обратился к австралийским рыбакам и напомнил, что гребнистые крокодилы «умеют прыгать и будут это делать, если увидят возможность поесть».

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Они часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде крокодил напал на дрессировщика во время представления в развлекательном парке. Мужчина попытался продемонстрировать зрителям трюк с засовыванием руки в пасть рептилии.

