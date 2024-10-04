Крокодил напал на дрессировщика на глазах у десятков зрителей

В Таиланде крокодил вцепился в руку дрессировщика на глазах у десятков зрителей

В Таиланде крокодил напал на дрессировщика во время представления в развлекательном парке. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в парке The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm, где разводят крокодилов и показывают шоу с ними. Дрессировщик попытался продемонстрировать зрителям трюк с засовыванием руки в пасть рептилии.

Во время выполнения трюка крокодил сомкнул пасть и вцепился мужчине в конечность на глазах у десятков человек. Дрессировщик сумел почти разу же освободиться, однако его рука была серьезно повреждена. По словам очевидцев, с нее капала кровь.

Насколько тяжелые травмы получил пострадавший, не сообщается.

Ранее в Малайзии крокодил напал на фермера и съел его. Мужчину не могли найти более суток.

