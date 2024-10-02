Крокодил откусил голову фермеру

The Star: в Малайзии крокодил откусил голову работнику плантации

В Малайзии крокодил напал на фермера и съел его. Об этом сообщает The Star.

50-летний работник плантации Ридван Навир из города Кунак, губернаторство Сабах, пропал в понедельник, 30 сентября. Утром он отправился ставить сети на реку. Приятель мужчины рассказал, что видел, как на него набросился крокодил.

Сразу же после этого начались поиски с участием полиции и местных жителей. Около десяти часов утра на следующий день в 600 метрах от того места, где Навира в последний раз видел приятель, обнаружили сильно поврежденные останки. Было установлено, что они принадлежали пропавшему. Крокодил откусил ему ногу, часть туловища и голову.

Останки передали судмедэкспертам для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в малазийском губернаторстве Саравак крокодил съел рыбака. 59-летний Минггу Икум проверял сети на реке, когда на него набросилась хищная рептилия.