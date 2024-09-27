В Малайзии крокодил съел рыбака, который пошел к реке проверить сети

В Малайзии спасатели обнаружили останки рыбака, которого съел крокодил. Об этом сообщает New Straits Times.

59-летний Минггу Икум из населенного пункта Бату, губернаторство Саравак, пропал в воскресенье, 22 сентября. В тот день он пошел к реке, чтобы проверить рыболовные сети. Когда мужчина не вернулся в положенное время и перестал отвечать на телефон, его пошел искать сын. Мальчик обнаружил на берегу вещи отца, а также «явные следы присутствия крокодила». После этого к поискам привлекли спасателей.

На следующий день в четырех километрах от того места, где мужчину видели в последний раз, были найдены сильно поврежденные останки «со следами нападения крокодила». Было установлено, что они принадлежат Икуму. В пожарно-спасательной службе отметили, что сеть, которую установил мужчина, была порвана. Это также говорит об атаке агрессивной рептилии.

Ранее в малайзийском губернаторстве Саравак крокодил утащил девочку, которая купалась в реке. Ее до сих пор не нашли.