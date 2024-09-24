Крокодил съел девочку на глазах ее дедушки

В Малайзии крокодил утащил шестилетнюю девочку, купавшуюся в реке с подругами

В малайзийском губернаторстве Саравак крокодил съел девочку, которая купалась в реке. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Хищник набросился на шестилетнюю Цицилию Интик, когда она пошла на реку с дедушкой и подругами. На их глазах крокодил утащил девочку под воду. Все произошло так быстро, что дедушка не успел вмешаться.

Спасатели прибыли на место происшествия спустя девять минут, но к тому времени крокодила и след простыл. К поискам Цицилии присоединились ее родственники и сотрудники полиции.

The Borneo Post пишет, что поисковая операция продолжается уже пять дней. Спасатели прочесали окрестности в радиусе двух километров от места происшествия, но ничего не нашли.

Ранее сообщалось, что пожилую женщину из Индии съел крокодил, когда она справляла нужду. Ее останки нашли на окраине поселка у пруда.