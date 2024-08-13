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09:02, 13 августа 2024Из жизни

Крокодил съел справлявшую нужду женщину

В Индии крокодил напал на женщину, которая справляла нужду

Фото: P. Ravikumar / Reuters

Пожилую женщину из Индии съел крокодил. Об этом пишет Times of India.

В воскресенье, 11 августа, 75-летняя Рамвати Кори из деревни Джинна в округе Майхар отправилась к пруду на окраине поселка, чтобы справить нужду, и не вернулась. Через некоторое время ее стали искать. Односельчане нашли ее у пруда, но помочь ей уже не смогли. Характер травм женщины явно указывал на то, что на нее напал крокодил. По всей видимости, местные жители спугнули его, когда искали Кори.

Полицейский из участка Рам Нагар рассказал, что пруд, где хищник напал на справлявшую нужду женщину, находится всего в двух километрах от плотины Бан Сагар. По его словам, в сезон дождей там легко можно встретить крокодила. Тело женщины было отправлено на судмедэкспертизу.

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      Антонина Черташ
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