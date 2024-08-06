Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:54, 6 августа 2024Из жизни

Крокодил съел рыболова на глазах у семьи

В Австралии крокодил утащил рыболова под воду на глазах у детей и жены

Фото: Balaji Malliswamy / Unsplash

Мужчина из Австралии решил порыбачить с берега реки и стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья из Нового Южного Уэльса отправилась в путешествие по стране на автодоме. Они проезжали Дальний Север Квинсленда 3 августа, когда мужчина решил остановиться у реки Аннан, недалеко от города Куктаун, чтобы порыбачить. 40-летний отец семейства стоял на берегу, затем внезапно упал в воду и не появился на поверхности. Это случилось на глазах у его жены и двоих детей. Вероятнее всего, под воду его утащил крокодил.

Место, где пропал мужчина, известно как Крокодиловый изгиб, потому что там часто можно увидеть этих рептилий. В последнее время там замечали крупного самца, который дежурил возле моста через реку. Крокодил длиной примерно пять метров, вероятно, привык к тому, что местные жители сбрасывают с моста сбитых автомобилями животных, поэтому он мог дежурить неподалеку от моста, когда мужчина упал в воду.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Пропавшего продолжает искать полиция, сотрудники экстренных служб и работники Департамента по охране дикой природы. Поиски идут с воздуха и с воды. Крокодила, который, предположительно, съел рыболова, планируют отловить. Однако с момента пропажи мужчины его никто не видел.

Ранее сообщалось, что в США женщина пережила нападение аллигатора, когда купалась на заднем дворе собственного дома. Она получила глубокую рану и перелом ноги.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      В Великобритании отложили ремонт дороги за миллионы фунтов из-за гнезда грызунов

      У популярного российского блогера диагностировали тяжелое заболевание

      Эксперт указал на неприемлемость условий Зеленского по переговорам

      Политолог назвал популизмом слова Трампа об организации переговоров России и Украины

      Чемпиона UFC обвинили в изнасиловании

      Рост поставок российского газа в Европе объяснили

      Крокодил съел рыболова на глазах у семьи

      Apple выпустит недорогой iPhone Air

      Объем выдач льготной ипотеки резко упал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше