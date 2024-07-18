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09:16, 18 июля 2024Из жизни

Женщина пошла искупаться и пережила нападение аллигатора

Аллигатор напал на женщину, купавшуюся на заднем дворе своего дома

Фото: Ansie Potgieter / Unsplash

В США женщина пережила нападение аллигатора, когда купалась на заднем дворе собственного дома. Об этом сообщает WFLA.

Рэйчел Томас живет в городе Темпл-Террас, штат Флорида. По ее словам, она знала об аллигаторах в реке Хилсборо, на берегу которой стоит ее дом, и всегда следила за их активностью, особенно в брачный сезон. Этим летом она заметила, что один самец часто появлялся у ее дома и после окончания брачного сезона, поэтому всегда тщательно проверяла воду.

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4 июля Томас, как обычно, совершила пробежку, а затем пошла искупаться. Она быстро окунулась и, не заметив поблизости ни одной рептилии, стала плавать. Неожиданно рядом с ее ногой появилась голова аллигатора. Хищник напал на нее и укусил за ногу, однако женщина смогла вырваться и выбраться на мостки.

Подруга отвезла ее в больницу. Томас получила глубокую рану и перелом ноги. Она считает, что аллигатор целенаправленно охотился на нее. По словам Томас, больше всего ее расстраивает, что теперь она не чувствует себя в безопасности и не сможет больше плавать возле дома.

Ранее сообщалось, что мужчина из США купался в озере и потерял руку из-за нападения аллигатора. Атака рептилии произошла глубокой ночью.

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      Антонина Черташ
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