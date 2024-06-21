Аллигатор откусил руку мужчине

В США мужчина потерял руку после нападения аллигатора

Мужчина из США купался в озере и потерял руку из-за нападения аллигатора. Об этом сообщает Newsweek.

Бездомный мужчина из штата Флорида около двух часов ночи решил искупаться в озере Монро. Один из обитающих там аллигаторов напал на него, вцепившись в руку. Мужчина смог добраться до берега и обратиться за помощью. Однако медики не сумели спасти искалеченную конечность и ампутировали руку до локтя.

Сотрудники Департамента по охране природы расследуют дело, чтобы понять, что именно привело к атаке. Представитель службы по связям с общественностью Лорен Калербаут заявила, что «столкновения людей с аллигаторами происходят во Флориде крайне редко, и вероятность того, что житель Флориды получит серьезную травму во время неспровоцированного инцидента с аллигатором, составляет примерно один случай на 3,1 миллиона».

По ее словам, нападения аллигаторов обычно происходят потому, что они перестают бояться человека, а начинают воспринимать его как пищу. Это может произойти, если в прошлом аллигатора кормили люди, потому что в этом случае животные «теряют свою природную осторожность и вместо этого начинают ассоциировать людей с наличием пищи».

Ранее житель штата Флорида поймал разгуливавшего по оживленной улице аллигатора голыми руками. Своевольная рептилия длиной 2,5 метра решила пройтись по городу Джексонвилль в предпоследние выходные апреля.