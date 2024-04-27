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12:25, 27 апреля 2024Из жизни

Мужчина сошелся в схватке с аллигатором на оживленной улице

В США мужчина поймал аллигатора на оживленной улице голыми руками

Житель штата Флорида, США, поймал разгуливающего по оживленной улице аллигатора голыми руками. Об этом пишет USA Today.

Своевольная рептилия длиной 2,5 метра решила пройтись по городу Джексонвилль в предпоследние выходные апреля. На проезжей части аллигатора заметили прохожие, которые позвонили полицию. Полицейские приехали на место и известили о произошедшем сотрудников Комиссии по охране окружающей среды.

После этого на место происшествия прибыл Майк Драгич, профессиональный ловец аллигаторов. Без обуви и без специального оборудования мужчина сошелся в схватке с хищником. Он поймал его за хвост, затем сел на рептилию сверху и, обмотав его пасть скотчем, взял на руки. После этого Драгич несколько раз прошелся перед собравшейся толпой с аллигатором на руках.

Полиция Джексонвилла выразила Драгичу благодарность за оперативное реагирование и быструю поимку аллигатора, который представлял опасность и для полицейских, и для жителей города. Сам Драгич рассказал журналистам, что перед вызовом он смотрел хоккейный матч со своими детьми.

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Ранее сообщалось, что в США мужчина спас жизнь соседа, наехав на автомобиле на аллигатора. Рептилия тащила человека к ближайшему пруду и никак не реагировала на его попытки отбиться, пока водитель не вмешался.

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      Антонина Черташ
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