Мужчина спас соседа от тащившего его в пруд трехметрового аллигатора

В американском штате Флорида мужчина спас соседа от агрессивного аллигатора

В США мужчина спас жизнь соседа, наехав автомобилем на напавшего аллигатора. Об этом сообщает Wink News.

Житель округа Коллиер, штат Флорида, Рик Фингерет, пережил нападение хищника во время прогулки с собаками. По словам мужчины, трехметровый агрессивный аллигатор появился из ниоткуда и схватил его за ногу. Фингерет принялся бить аллигатора по голове, пытаясь освободиться, но это только разозлило хищника. Он еще сильнее вцепился в ногу мужчины и стал тащить его в пруд неподалеку.

В этот момент Фингерет увидел соседа, Уолтера Раддера, проезжающего мимо на машине. Мужчина начал махать рукой и звать водителя на помощь. Он крикнул Раддеру, чтобы тот наехал на аллигатора. Сосед без промедлений исполнил просьбу Фингерета. Только тогда рептилия отпустила мужчину и убежала в сторону пруда. Аллигатор оставил на ноге Фингерета две раны: в области бедра и икры.

Раддер выскочил из машины и оказал пострадавшему первую помощь. Он снял рубашку и обмотал рану на бедре Фингерета, а затем наложил жгут, который сделал из поводка одной из собак. Вскоре на место происшествия прибыли парамедики. Фингерету оказали медицинскую помощь. В настоящее время он восстанавливается и находится в хорошем состоянии.

Пострадавший утверждает, что сосед спас ему жизнь. По словам мужчины, если бы Раддер не оказался рядом, он бы не выжил.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил напал на прыгнувшего из лодки в море подростка. Рептилия была не менее трех с половиной метров в длину.