Минобороны отправило в Китай первый самолет для эвакуации россиян

Первый самолет воздушно-космических сил (ВКС) вылетел для эвакуации россиян из китайского Уханя. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает «Интерфакс».

В самолете находятся военные медики и вирусологи Минобороны, с собой у них средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.

Как пишет ТАСС, самолеты ВКС с эвакуируемыми россиянами дозаправятся в Улан-Удэ. Затем они полетят в центральную часть России. Россиян поместят в двухнедельный карантин, после чего они вернутся домой. Где будут находиться эвакуируемые, не уточняется.

Ранее в Минздраве сообщили, что определили место, куда эвакуируют российских граждан из Китая, однако не уточнили, где оно находится.Эвакуация россиян из Китая будет проходить 5 февраля, сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова. Всего на родину вернутся 133 человека.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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