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14:09, 11 июля 2026Экономика

Синоптики пообещали москвичам грозу

Синоптик Шувалов: 11 июля в Москве после обеда начнутся дожди
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве после обеда в субботу, 11 июля, начнутся дожди. Такой прогноз пообещал синоптик Александр Шувалов, его слова приводит RT.

Как рассказал Шувалов, в отдельных районах столицы выпадет не менее половины месячной нормы осадков — около 40 миллиметров. Также, по словам метеоролога, москвичей ждет гроза.

«Грозовая деятельность также непременно будет. И при грозах стоит ждать шквалистого усиления ветра до 20 метров в секунду», — заявил Шувалов.

Ранее он заявил, что погода в столице будет неустойчивой вплоть до конца июля.

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