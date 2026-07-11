Синоптики пообещали москвичам грозу

Синоптик Шувалов: 11 июля в Москве после обеда начнутся дожди

В Москве после обеда в субботу, 11 июля, начнутся дожди. Такой прогноз пообещал синоптик Александр Шувалов, его слова приводит RT.

Как рассказал Шувалов, в отдельных районах столицы выпадет не менее половины месячной нормы осадков — около 40 миллиметров. Также, по словам метеоролога, москвичей ждет гроза.

«Грозовая деятельность также непременно будет. И при грозах стоит ждать шквалистого усиления ветра до 20 метров в секунду», — заявил Шувалов.

Ранее он заявил, что погода в столице будет неустойчивой вплоть до конца июля.