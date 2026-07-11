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14:25, 11 июля 2026Бывший СССР

Значение занятого в Сумской области населенного пункта объяснили

Занятие Бачевска расширяет плацдарм ВС РФ в Шосткинском районе Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Занятие села Бачевск расширяет плацдарм российских войск в Шосткинском районе Сумской области, что позволит лучше контролировать границу. Значение населенного пункта объяснили авторы Telegram-канала «Северный ветер».

«Освобождение Бачевска позволяет группировке войск "Север" расширить полосу безопасности в Шосткинском районе Сумской области, минимизируя риски проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в публикации.

Отмечается, что, по данным разведки, украинские военные в Бачевске запрашивали у командования эвакуацию, в которой им было отказано.

Ранее стало известно, что ВС России установили контроль над Бачевском в Сумской области. Отмечается, что Бачевск был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

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