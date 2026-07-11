Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны: Армия РФ установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области

Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

В военном ведомстве уточнили, что Бачевск был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону», — заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помимо этого 11 июля стало известно, что российские вооруженные силы ночным ударом по Одесской области поразили порты «Черноморск», «Южный», «Измаил», являющиеся логистическими узлами для грузов Вооруженных сил Украины, а также ударили по киевскому заводу «Фанплит», где происходила сборка дронов FP-2, которыми ранее наносились удары по Москве.