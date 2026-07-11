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10:29, 11 июля 2026Россия

ВС России поразили завод по сборке атаковавших многоэтажку дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили в Киеве завод «Фанплит» по сборке дронов FP-2
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска в ходе атаки в ночь на 11 июня поразили в Киеве завод «Фанплит» по сборке дронов FP-2, которыми Вооруженные силы Украины наносили удары по Москве, а также предприятие «Аэродрон». Об этом сообщает в MAX пресс-служба Минобороны России.

«"Фанплит" осуществляет сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов FP-2 с дальностью полета до 200 километров, а также сборку и хранение комплектующих для оснащения их боевых частей», — говорится в публикации.

В апреле командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди поделился кадрами ударов по многоэтажному дому в Донецке. Как сообщил сам военный, удары по многоэтажке наносились с использованием дронов FP-2.

Отмечается, что предприятие «Аэродрон» специализируется на разработке и производстве беспилотников высокой грузоподъемности и большой дальности.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в ночь на 11 июня российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по территории Украины. В ведомстве уточнили, что в результате атаки поражены предприятия военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении дронов.

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