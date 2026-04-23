Командующий ВСУ показал кадры ударов по многоэтажному дому в Донецке

Командующий СБС ВСУ Бровди опубликовал видео ударов по дому в Донецке

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр поделился кадрами ударов по многоэтажному дому в Донецке. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В результате успешной реализации операции нанесено 8 высокоточных ударов средствами FP-2 (бч 60-100кг) в 08:01 утра 22.04.26», — написал он.

Украинский командующий отметил, что операция разработана специалистами Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем совместно со специалистами 1-го корпуса НГУ «Азов» (запрещена в России как террористическая организация).

Ранее стало известно, что российские военные с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что для уничтожения целей применялись осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы.