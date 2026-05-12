Дизен: Европейским лидерам стоило начать диалог с Россией четыре года назад

Европейские лидеры только сейчас задумались о том, что следует возобновить контакты с Россией, хотя это следовало сделать гораздо раньше. На это в социальной сети X указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что пора начинать переговоры с Москвой.

«Мне хотелось бы знать, почему четыре года назад не считалось подходящим временем для разговоров с Россией? Наш политический класс бойкотировал дипломатию все эти годы», — написал аналитик. Он подчеркнул, что из-за этого мир оказался на пути к ядерной войне, по которому движется по сей день.

Кроме того, напомнил Дизен, на протяжении всего этого времени любого, кто выступал за дипломатию, подвергали цензуре.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Германии считает, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер мог бы стать посредником в мирных переговорах между ЕС и Россией.