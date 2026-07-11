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10:07, 11 июля 2026Россия

ВС России поразили логистические узлы ВСУ

МО РФ: ВС России ударили по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил» в Одесской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ночным ударом по Одесской области поразили порты «Черноморск», «Южный», «Измаил», являющиеся логистическими узлами для грузов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в «Максе».

Согласно данным оборонного ведомства, порт «Черноморск» занимается обработкой значительной части зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90 процентов аграрного экспорта Украины. Он является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ.

Пораженный порт «Южный» обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, а также является логистическим узлом для украинских военных. В ходе российского удара здесь были поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.

Порт «Измаил» является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на Дунае. Здесь также были поражены ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, а также места хранения вооружения, военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли удары по Киеву и Одессе, а также другим городам Украины.

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