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07:18, 11 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты последствия ночной атаки по Украине

Shot: ВС РФ нанесли удары по Киеву и порту в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 11 июля российские войска нанесли удары по Киеву и Одессе, а также другим городам Украины. Последствия атаки раскрыл Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в украинской столице сильный пожар зафиксирован в Днепровском районе на нежилом объекте, в Дарницком районе загорелась трансформаторная подстанция.

Взрывы также произошли в Ильчевске Одесской области, где расположен крупнейший черноморский порт. Серия ударов была нанесена по Запорожью, Сумам и городу Нежин в Черниговской области, а также по городу Апостолово Днепропетровской области, где находится крупный железнодорожный узел.

Ранее сообщалось, что российские войска 9-10 июля нанесли серию ударов по целям на Украине, которые используются Вооруженными силами страны (ВСУ).

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