В Кремле высказались о создании зоны безопасности

Песков: Россия создает зону безопасности, пока Киев эскалирует ситуацию

Россия продолжает создавать широкую зону безопасности, пока Киев эскалирует ситуацию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону», — рассказал Песков.

Он добавил, что Москва остается открытой к мирным переговорам, но они не представляются возможными из-за нежелания Киева.

Ранее Песков рассказал, что власти делают все для защиты России, в том числе от американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.