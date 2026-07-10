Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 10 июля 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о создании зоны безопасности

Песков: Россия создает зону безопасности, пока Киев эскалирует ситуацию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия продолжает создавать широкую зону безопасности, пока Киев эскалирует ситуацию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону», — рассказал Песков.

Он добавил, что Москва остается открытой к мирным переговорам, но они не представляются возможными из-за нежелания Киева.

Ранее Песков рассказал, что власти делают все для защиты России, в том числе от американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о продаже Турцией российских C-400
    Гостья интервью Дудя назвала ошибку в беседе с ним
    Новак заявил о дефиците топлива в России
    Под окнами российской многоэтажки ночью нашли кричащую беременную женщину
    Полковник прокомментировал заявление Сырского о расширении буферной зоны Россией
    В парламенте Нидерландов призвали выгнать марокканских болельщиков из Европы в пустыню
    Ювелирный бренд предложил россиянам украшение в виде канистры с бензином
    Власти российского города обратились к жителям после атаки ВСУ
    В Кремле ответили на вопрос о давлении США на Украину
    Еще одна иностранная авиакомпания приостановила рейсы в Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok