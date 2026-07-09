Песков: Власти делают все для защиты России, в том числе от Patriot

Власти делают все для защиты России, в том числе от американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон собирается выдать Киеву лицензии на производство ЗРК Patriot. Это позволит республике самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.

Официальный представитель Кремля заверил, что соответствующие ведомства и президент России Владимир Путин знают, что делать. «И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», — сказал он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае займут 10-15 лет. В пример он привел Японию, которая со всеми своими технологическими возможностями налаживала производство Patriot пять лет.