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14:19, 11 июля 2026Россия

Побег водителя после ДТП с двумя школьниками попал на видео

В Иркутске водитель сбил двоих школьников и сбежал с места ДТП
Мария Винар

В Иркутске водитель сбил двоих школьников и сбежал с места аварии. Видео с его побегом попало в распоряжение Telegram-канала «112».

ДТП произошло в Ленинском округе. На размещенных кадрах видно, как водитель Toyota Camry наезжает на двух пешеходов 7 и 8 лет, которые перебегали дорогу, и уезжает.

Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами. В настоящий момент полиция разыскивает водителя.

Ранее сообщалось о ДТП с пьяным водителем Mercedes в Калининграде. В результате аварии годовалая девочка впала в кому.

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