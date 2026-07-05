Годовалая девочка впала в кому после ДТП с пьяным водителем Mercedes в Калининграде

Годовалая девочка, пострадавшая из-за наезда пьяного водителя в Калининграде, находится в коме. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в Минздраве региона.
По предварительным сведениям, инцидент случился вечером 5 июля, когда 36-летний автомобилист на Mercedes в нетрезвом состоянии сбил женщину с двумя детьми на тротуаре. Девочка в момент аварии была в коляске.
Сейчас малышка в больнице, где подключена к аппарату ИВЛ. Состояние ее матери оценивается врачами как стабильное. У нее диагностированы ушибы и травма головы.
Между тем прокуратура Калининградской области сообщила, что трехлетний мальчик не выжил. Он погиб на месте ДТП до приезда скорой.