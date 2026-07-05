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21:27, 5 июля 2026Россия

В российском регионе пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми на тротуаре

В Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми на тротуаре, мальчик погиб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Прокуратура Калининградской области

В Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми на тротуаре, мальчик погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры российского региона в «Макс».

По предварительным данным, вечером 5 июля 36-летний мужчина на автомобиле Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Женщину и годовалую девочку госпитализировали, трехлетний мальчик скончался от полученных травм. Установление обстоятельств происшествия, ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее 5 июля рейсовый автобус с 28 пассажирами врезался в грузовик в Воронежской области. Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. После ДТП 12 пассажиров госпитализировали.

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