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13:59, 11 июля 2026Мир

Израиль ударил по Ливану

ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Avi Ohayon / Reuters

Израильская авиация 11 июля нанесла удары по нескольким районам на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что израильские беспилотники атаковали окраины населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука, а самолеты израильских ВВС нанесли удар по Набатии. Кроме того, по его словам, израильская армия провела несколько управляемых подрывов домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Бинт-Джбейль и Хула.

Ранее американская администрация приняла решение, что контроль над занятыми Израилем территориями Ливана должен быть возвращен Бейруту при координации сил США. Уточняется, что США в ближайшее время начнут международные консультации, чтобы помочь Ливану восстановить суверенитет на этих территориях.

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