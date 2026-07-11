Израиль ударил по Ливану

Израильская авиация 11 июля нанесла удары по нескольким районам на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что израильские беспилотники атаковали окраины населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука, а самолеты израильских ВВС нанесли удар по Набатии. Кроме того, по его словам, израильская армия провела несколько управляемых подрывов домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Бинт-Джбейль и Хула.
Ранее американская администрация приняла решение, что контроль над занятыми Израилем территориями Ливана должен быть возвращен Бейруту при координации сил США. Уточняется, что США в ближайшее время начнут международные консультации, чтобы помочь Ливану восстановить суверенитет на этих территориях.