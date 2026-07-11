Израиль ударил по Ливану

ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана

Израильская авиация 11 июля нанесла удары по нескольким районам на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что израильские беспилотники атаковали окраины населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука, а самолеты израильских ВВС нанесли удар по Набатии. Кроме того, по его словам, израильская армия провела несколько управляемых подрывов домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Бинт-Джбейль и Хула.

Ранее американская администрация приняла решение, что контроль над занятыми Израилем территориями Ливана должен быть возвращен Бейруту при координации сил США. Уточняется, что США в ближайшее время начнут международные консультации, чтобы помочь Ливану восстановить суверенитет на этих территориях.