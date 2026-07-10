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00:27, 10 июля 2026Мир

В США приняли решение о занятых Израилем территориях Ливана

CNN: США готовят передачу Ливану контроля над занятой Израилем территорией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Контроль над занятыми Израилем территориями Ливана должен быть возвращен Бейруту при координации американских сил. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

«В настоящее время разрабатываются и планируются дополнительные пилотные зоны. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) координирует работу с обеими странами для продвижения этого процесса», — рассказал американский чиновник.

По его словам, США в ближайшее время начнут международные консультации, чтобы помочь Ливану восстановить суверенитет на этих территориях.

26 июня стало известно, что Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля должна начать вывод войск с территории республики. Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

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