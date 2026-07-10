В США приняли решение о занятых Израилем территориях Ливана

CNN: США готовят передачу Ливану контроля над занятой Израилем территорией

Контроль над занятыми Израилем территориями Ливана должен быть возвращен Бейруту при координации американских сил. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

«В настоящее время разрабатываются и планируются дополнительные пилотные зоны. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) координирует работу с обеими странами для продвижения этого процесса», — рассказал американский чиновник.

По его словам, США в ближайшее время начнут международные консультации, чтобы помочь Ливану восстановить суверенитет на этих территориях.

26 июня стало известно, что Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля должна начать вывод войск с территории республики. Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.