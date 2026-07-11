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13:59, 11 июля 2026Бывший СССР

Беспилотная опасность объявлена в граничащей с Россией республике

Беспилотную опасность объявили в Абхазии днем 11 июля
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Беспилотную опасность объявили в граничащей с Россией республике — Абхазии. Об этом днем в субботу, 11 июля, сообщает Минобороны республики, передает «Sputnik Абхазия» в Telegram.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство.

При обнаружении дрона или его фрагментов местных жителей призвали немедленно обратиться по телефонам +7 (840) 274-40-10; +7 (940) 951-10-76.

Ранее беспилотную опасность в Абхазии объявляли утром 7 июля.

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