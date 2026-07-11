Беспилотная опасность объявлена в граничащей с Россией республике

Беспилотную опасность объявили в Абхазии днем 11 июля

Беспилотную опасность объявили в граничащей с Россией республике — Абхазии. Об этом днем в субботу, 11 июля, сообщает Минобороны республики, передает «Sputnik Абхазия» в Telegram.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство.

При обнаружении дрона или его фрагментов местных жителей призвали немедленно обратиться по телефонам +7 (840) 274-40-10; +7 (940) 951-10-76.

Ранее беспилотную опасность в Абхазии объявляли утром 7 июля.