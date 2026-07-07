Беспилотную опасность объявили в граничащей с Россией республике

Беспилотная опасность объявлена в Абхазии, граждан попросили покинуть открытую местность

В Абхазии утром 7 июля объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на Министерство обороны республики.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство.

Всех жителей и гостей республики попросили покинуть открытую местность и предупредить об опасности окружающих людей. А также не находиться в прямой видимости беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и не пытаться сбить их самостоятельно.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Калужскую область, в результате чего, произошло возгорание на промышленном объекте.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион.

