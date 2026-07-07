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07:41, 7 июля 2026Россия

Российский промышленный объект в сотнях километров от границы загорелся после атаки ВСУ

Губернатор Шапша: Промышленный объект загорелся в Калужской области после атаки ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Промышленный объект загорелся в Калужской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор расположенного в четырех сотнях километров от украинской границы региона Владислав Шапша.

Как рассказал чиновник, пожар произошел в Дзержинском округе. Какое именно предприятие подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, Шапша не уточнил

«Произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал в блоге он. Губернатор отметил, что всего над регионом средства противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА.

Ранее стало известно о крупнейшей за два года попытке атаки ВСУ на Москву.

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