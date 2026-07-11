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13:53, 11 июля 2026Путешествия

Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции

Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции из-за игры Brawl Stars
Мария Винар

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock / Fotodom

Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции. Об этом пишет Baza.

Мать 10-летнего школьника Ксения (фамилия не раскрывается) рассказала, что весной ее сын находился в гостях у родственников. Дядя мальчика увидел в переписке на его планшете слово «aşkım» (в переводе с турецкого языка «Моя любовь» — прим. «Ленты.ру») и спросил у племянника, с кем он переписывается. Школьник ответил, что это его 20-летний друг, который помогает ему проходить уровни в игре Brawl Stars.

Родственник все рассказал матери мальчика и та начала свое расследование. Так, она выяснила, что он нашел нового друга на платформе TikTok, который проводил прямые эфиры, выбирал, с кем из зрителей продолжит общение, и списывался с ними в Snapchat.

Ксения сохранила все переписки, узнала номер преступника и начала с ним общаться с аккаунта сына. В диалоге с ней он стал присылать откровенные видео, в которых показал свое лицо. Собрав достаточное количество доказательств, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность мужчины — им оказался 49-летний уроженец Турции из города Масис. Его задержали ночью того же дня и отправили в СИЗО. Суд состоится в сентябре, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что основателей интернет-сообщества «Империя гусей» обвинили в совращении детей и создании секты под видом музыкальной группы.

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