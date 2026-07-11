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Забота о себе
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14:30, 11 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыт самый полезный для здоровья сердца продукт

Кардиолог Киикова посоветовала включить в меню свеклу ради здоровья сердца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BarguZina / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «СМ-Клиника» Альбина Киикова посоветовала ради здоровья сердца включить в меню свеклу. Самый полезный для профилактики заболеваний этого органа продукт она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Главная ценность свеклы заключается в ее составе. Она богата природными нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота — вещество, регулирующее сосудистый тонус. Кроме того, этот продукт содержит антиоксиданты — антоцианины и бетацианины, способствующие уменьшению воспалительных процессов, а также калий и магний, необходимые для поддержания электролитного баланса и нормальной работы сердечно-сосудистой системы», — объяснила Киикова.

Врач сослалась на клинические исследования, показавшие, что систематическое включение свеклы в рацион способствует снижению артериального давления, улучшению функции сосудов и уменьшению выраженности воспалительных процессов.

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При этом кардиолог отметила, что, несмотря на доказанные полезные свойства, свекла по-прежнему редко рассматривается как важный элемент профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По ее мнению, это связано с опасениями по поводу содержания нитратов в этом продукте. Однако доктор заверила, что при умеренном употреблении свеклы они не представляют опасности для здоровья. Киикова рекомендовала есть свеклу в свежем или запеченном виде и сочетать ее с другими овощами.

Ранее врач-терапевт, нутрициолог Марина Степаненко перечислила самые недооцененные доступные продукты. Рекордсменом по полезным свойствам она назвала морскую капусту.

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