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Забота о себе
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14:20, 11 июля 2026Забота о себе

Названа требующая обращения к специалисту причина снов с участием усопших

Психолог Крупин назвал сны об умерших признаком непрожитого горя
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог Владимир Крупин в беседе с RT заявила, что точная интерпретация снов об ушедшем человеке зависит от контекста. В первую очередь он отметил, что такие сны могут сниться из-за существующего незакрытого гештальта с усопшим или чувства вины перед ним.

Триггером может послужить любая ассоциация: случайно увиденное фото или упоминание имени в разговоре. При этом чаще всего подобные сновидения связаны с непрожитым горем, уточнил эксперт.

«Люди всячески избегают проживания горя, но отложенное горе проживается всегда намного тяжелее, чем прожитое вовремя», — объяснил он.

В случае если вовремя не обратиться к психологу с данной проблемой, это может вызвать чувство тревоги и нарушение сна, резюмировал Крупин.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров признался, что певица Алла Пугачева навещает его во сне.

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