Киркоров рассказал о вещих снах с Пугачевой

Филипп Киркоров заявил, что ему приносят удачу сны с Аллой Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что певица Алла Пугачева навещает его во снах. Его слова приводит Voice.

«Я помню четко, что снилась она. И как только она мне приснится, у меня в жизни обязательно что-то хорошее происходит: проект, который я задумал, или мое желание исполняется», — поделился исполнитель и добавил, что ему нравятся сны с экс-супругой.

Киркоров добавил, что благодарен Примадонне, несмотря на отсутствие общения на протяжении нескольких лет. «Мой ангел-хранитель — мама, а Алла Борисовна — моя муза. Была, есть и будет», — заключил он.

Ранее Киркоров предложил снять биографический фильм о Пугачевой. По его словам, личности такого масштаба никогда не было в отечественной музыкальной культуре.