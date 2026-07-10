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12:18, 10 июля 2026Культура

Киркоров рассказал о вещих снах с Пугачевой

Филипп Киркоров заявил, что ему приносят удачу сны с Аллой Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что певица Алла Пугачева навещает его во снах. Его слова приводит Voice.

«Я помню четко, что снилась она. И как только она мне приснится, у меня в жизни обязательно что-то хорошее происходит: проект, который я задумал, или мое желание исполняется», — поделился исполнитель и добавил, что ему нравятся сны с экс-супругой.

Киркоров добавил, что благодарен Примадонне, несмотря на отсутствие общения на протяжении нескольких лет. «Мой ангел-хранитель — мама, а Алла Борисовна — моя муза. Была, есть и будет», — заключил он.

Ранее Киркоров предложил снять биографический фильм о Пугачевой. По его словам, личности такого масштаба никогда не было в отечественной музыкальной культуре.

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