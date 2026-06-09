Киркоров предложил снять фильм о Пугачевой

Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву великой и призвал снять о ней фильм

Народный артист России Филипп Киркоров предложил снять биографический фильм об Алле Пугачевой. Его слова приводит Voice.

Киркоров подчеркнул, что Пугачева была «певицей номер один» на протяжении полувека и по сей день вызывает интерес. По его словам, личности такого масштаба никогда не было в отечественной музыкальной культуре. Единственным исключением артист назвал Муслима Магомаева.

«Ее жизнь безумно интересна. Она спорна, но на то она и легендарна. Она одиозная личность, она великая, она большая певица, актриса, равных которой не было, нет и вряд ли будет», — заключил исполнитель.

Ранее Киркоров обратился к Пугачевой в день ее рождения. Он выразил надежду на встречу с певицей и назвал ее великой женщиной. Киркоров подчеркнул, что бывшая супруга является огромной частью его жизни, вызывающей у него гордость.