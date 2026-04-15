Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:59, 15 апреля 2026

Киркоров обратился к Пугачевой в день ее рождения

Киркоров выразил надежду на встречу с Пугачевой и назвал ее великой женщиной
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров обратился к Алле Пугачевой в день рождения певицы. Соответствующий пост он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель опубликовал подборку фотографий с Пугачевой, сопроводив снимки собственной песней «Луна». Киркоров подчеркнул, что бывшая супруга является огромной частью его жизни, вызывающей у него гордость.

«Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С Днем рождения, Алла!» — написал певец.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Сообщалось, что артистка отпразднует день рождения на Кипре с семьей, торжество состоится в заведении Лимасола в закрытом формате.

Пугачева в октябре 2022 года уехала с детьми в Израиль, после чего столкнулась с волной критики в социальных сетях. В ноябре 2023 года она ненадолго возвращалась в Россию, записала три песни для личного использования и затем вновь уехала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok