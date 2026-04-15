Киркоров обратился к Пугачевой в день ее рождения

Киркоров выразил надежду на встречу с Пугачевой и назвал ее великой женщиной

Народный артист России Филипп Киркоров обратился к Алле Пугачевой в день рождения певицы. Соответствующий пост он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель опубликовал подборку фотографий с Пугачевой, сопроводив снимки собственной песней «Луна». Киркоров подчеркнул, что бывшая супруга является огромной частью его жизни, вызывающей у него гордость.

«Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С Днем рождения, Алла!» — написал певец.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Сообщалось, что артистка отпразднует день рождения на Кипре с семьей, торжество состоится в заведении Лимасола в закрытом формате.

Пугачева в октябре 2022 года уехала с детьми в Израиль, после чего столкнулась с волной критики в социальных сетях. В ноябре 2023 года она ненадолго возвращалась в Россию, записала три песни для личного использования и затем вновь уехала.