Нетаньяху рассказал о разногласиях с Трампом

Нетаньяху заявил, что между ним и Трампом иногда возникают разногласия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между ним и президентом США Дональдом Трампом иногда возникают разногласия. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«У нас общие цели. Иногда, как и в лучших семьях, возникают тактические разногласия, но всегда находится способ их преодолеть, и мы это делаем как большие друзья», — признал политик.

Нетаньяху подчеркнул, что, несмотря на разногласия с главой Белого дома по поводу ведения войны, они «согласны во многих вопросах».

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «гребаным сумасшедшим».