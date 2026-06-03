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18:49, 3 июня 2026Мир

Нетаньяху рассказал о разногласиях с Трампом

Нетаньяху заявил, что между ним и Трампом иногда возникают разногласия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между ним и президентом США Дональдом Трампом иногда возникают разногласия. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«У нас общие цели. Иногда, как и в лучших семьях, возникают тактические разногласия, но всегда находится способ их преодолеть, и мы это делаем как большие друзья», — признал политик.

Нетаньяху подчеркнул, что, несмотря на разногласия с главой Белого дома по поводу ведения войны, они «согласны во многих вопросах».

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «гребаным сумасшедшим».

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