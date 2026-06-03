Верховный суд отменил решения двух инстанций по делу о ремонте машины

Верховный суд защитил водителя, требовавшего ремонт машины с оригинальными запчастями

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) встал на сторону жителя Башкирии, требовавшего от страховой компании ремонт машины с оригинальными запчастями. Информация об этом размещена на сайте ВС РФ.

Автомобиль мужчины пострадал в дорожно-транспортном происшествии, но страховщик обязательств по ремонту не выполнил и отклонил досудебную претензию. Владелец машины пошел в суд с исковым заявлением о взыскании со страховой организации убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил, но апелляция решение отменила и отказала в возмещении убытков. Причиной отказа стало то, что собственник не передал машину на восстановление, поскольку не согласился с установкой неоригинальных запасных частей. Кассационная инстанция поддержала это решение.

Мужчина решил идти до конца и обратился с жалобой в Верховный суд. В ней он сослался на закон об ОСАГО, который не допускает применения неоригинальных деталей и прямо обязывает страховую компанию привести имущество в состояние, предшествовавшее аварии.

Судебная коллегия по гражданским делам высшей инстанции отменила решения апелляционного и кассационного судов. Она напомнила: если страховщик не исполняет свои обязательства, у пострадавшего возникают убытки. Их следует возмещать с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО.

Ранее Верховный суд России поставил точку в споре между автомобилисткой и Ульяновским автомобильным заводом. Высшая инстанция определила, что китайский внедорожник Tank 300 не может являться альтернативой УАЗ «Патриот».