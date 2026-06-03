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18:59, 3 июня 2026МирЭксклюзив

В России высказались о сигнале Британии по вопросу ослабления санкций

Громыко: Решение Британии ослабить санкции против РФ не означает отход от жесткой позиции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Решение британских властей ослабить санкционное давление на Россию не означает отход Лондона от жесткой позиции по отношению к Москве. Так директор Института Европы Российской академии наук (РАН) Алексей Громыко ответил на вопрос «Ленты.ру» в кулуарах ПМЭФ о том, существует ли вероятность последующего ослабления санкций на фоне неопределенной ситуации на Ближнем Востоке.

«Думаю, что скорее нет, чем да. И в целом это решение Лондона я не назвал бы даже сигналом в сторону Москвы об отходе британцев от жесткой ястребиной позиции. Здесь, видимо, сыграл роль голый прагматизм, возможно, и координация такого шага с США. Ведь американцы это сделали тоже не из-за симпатий к России», — сказал он.

Громыко подчеркнул, что в случае действий США и Великобритании речь идет «сугубо о бизнес-интересах на краткосрочном отрезке времени».

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

При этом министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте извинился за решение смягчить санкции против России, добавив, что лицензию «приостановят при первой возможности».

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