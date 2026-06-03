Раскрыта неожиданная опасность популярного предмета на кухне

EA: Губки для мытья посуды выделяют микропластик в окружающую среду

Ученые доказали, что губки для мытья посуды выделяют микропластик в окружающую среду. Неожиданную опасность популярного предмета на кухне раскрыли исследователи из Боннского университета, его результаты опубликованы в журнале Environmental Advances (EA).

Участники исследования использовали один из трех видов кухонных губок в повседневной жизни и взвешивали их до и после каждого применения, чтобы оценить потерю материала. Дополнительно ученые провели лабораторные испытания с помощью автоматизированной установки SpongeBot, которая имитирует механические нагрузки при мытье посуды.

В итоге все протестированные губки постепенно изнашивались и выделяли микропластик. В зависимости от состава конкретного изделия объем таких выбросов достигал от 0,68 до 4,21 на человека.

Однако главным фактором вреда экологии ученые назвали все же не этот микропластик, а расход воды при мытье посуды — на него приходится от 85 до 97 процентов негативного воздействия. Чтобы сократить негативное влияние, исследователи советуют использовать меньше воды, выбирать губки с наименьшим количеством пластика в составе и использовать их как можно дольше — так уменьшится потребление ресурсов и число отходов.

Ранее специалисты Роскачества предупредили, что губка для мытья посуды и разделочная доска могут угрожать здоровью людей, если их плохо промывать и не менять вовремя.