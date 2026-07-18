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05:44, 18 июля 2026Россия

На базе отдыха в Московской области произошел взрыв

Shot: На базе отдыха в Мытищинском районе Подмосковья произошел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shot

На базе отдыха в Мытищинском районе Московской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло после полуночи на базе «Троицкое». По утверждению очевидцев, после громкого хлопка начался пожар в одном из домов, позднее огонь перекинулся на соседние здания. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров, пламя удалось сбить лишь через несколько часов.

Предварительно, пострадали две женщины, их госпитализировали.

По одной из версий, взорвался газовый баллон. По другой — причиной инцидента стала неисправная электропроводка.

17 июля в подмосковных Бронницах произошел пожар в промзоне. Возгорание охватило площадь 3,1 тысячи квадратных метров. Огнем были повреждены несколько автомобилей.

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