Обстановка на горевшей в Подмосковье промзоне изменилась

МЧС сообщило о ликвидации пожара в промзоне подмосковных Бронниц

Пожар на территории промзоны подмосковных Бронниц потушен. Об изменении обстановки сообщили в МЧС, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, возгорание полностью ликвидировано на площади в 3,1 тысячи квадратных метров.

О пожаре в промышленной зоне Бронниц стало известно утром 17 июля. Информация о пострадавших не поступала. Огнем были повреждены несколько автомобилей. Причину происшествия установят специалисты.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась промзона в хуторе Вязники Ставропольского края. В инциденте никто не пострадал.

