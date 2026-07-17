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13:32, 17 июля 2026Россия

Обстановка на горевшей в Подмосковье промзоне изменилась

МЧС сообщило о ликвидации пожара в промзоне подмосковных Бронниц
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пожар на территории промзоны подмосковных Бронниц потушен. Об изменении обстановки сообщили в МЧС, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, возгорание полностью ликвидировано на площади в 3,1 тысячи квадратных метров.

О пожаре в промышленной зоне Бронниц стало известно утром 17 июля. Информация о пострадавших не поступала. Огнем были повреждены несколько автомобилей. Причину происшествия установят специалисты.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась промзона в хуторе Вязники Ставропольского края. В инциденте никто не пострадал.

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